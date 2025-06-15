Путин рассказал о неудачном опыте с очками

Президент России Владимир Путин рассказал о своем неудачном опыте ношения очков, беседуя с известным российским офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Сюжет об этом сняли журналисты канала «Россия».

Глава государства рассказал, что никогда не жаловался на зрение, и у него постоянно «была единица», но несколько лет назад медики порекомендовали ему очки.

«Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: 0.9, стало 0.8. Вот можно было бы… очки такие. Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю: если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — рассказал глава государства.

Врач ответил, что это «не совсем так», и «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».

Путин сказал, что сейчас он свободно читает «без всяких проблем», и добавил, что «техосмотр проходим регулярно». По его словам, он каждый год проходит «чек-ап» — полное медицинское обследование в течение двух дней.