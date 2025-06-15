Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего", - сказал представитель Кремля.

Добавим, что сегодня председателю КНР исполнилось 72 года. Путин и Си Цзиньпин регулярно общаются лично и по телефону. В дни празднования 80-летия Победы китайский лидер находился в России с официальным визитом, в Москве прошли российско-китайские переговоры, по итогам которых руководители двух стран выступили с заявлениями для прессы.