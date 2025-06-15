Консульский отдел при посольстве РФ в Иране приостанавливает работу

Консульский отдел при посольстве России в Иране временно приостанавливает работу
Консульский отдел при посольстве России в Иране временно приостанавливает свою работу в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает посольство России в Иране.
«В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приёма будет сообщено дополнительно», — заявили в диппредставительстве.
Ранее российское посольство в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений людей на фоне эскалации с Ираном.