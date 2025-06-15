Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана», — говорится в заявлении.

В ходе разговора стороны согласились с необходимостью немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Турция также выразила высокую оценку готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, касающихся также ядерной программы Ирана, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.