Во Франции предложили ограничить перемещения российских дипломатов по Евросоюзу

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предложил ограничить перемещения российских дипломатов по странам Евросоюза. Об этом пишет Public Senat.

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«Мы будем продолжать усиливать [санкции], идя дальше, ограничивая передвижение российских дипломатов по европейской территории, но, возможно, немного иначе, чем мы делали до сих пор», — заявил он.

По словам Барро, в ближайшее время будет утвержден 18-й пакет санкций ЕС в отношении России, который станет «одним из самых мощных» с начала СВО и в котором будут учтены предложения Франции по давлению на «определенных крупных игроков российской нефтегазовой индустрии» и третьи страны, помогающие России обходить санкции.

Целью санкций Барро назвал согласие России на перемирие на Украине сроком от 30 дней и полное освобождение от зависимости от российских энергоресурсов.

До этого Барро заявил, что обязанность Запада – ударить санкциями по РФ, чтобы заставить ее прекратить огонь в конфликте на Украине.