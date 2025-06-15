Путин раскрыл, что объединяет народы России

Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, рассказал журналистам президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

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«И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, всё-таки у нас при всём различии религий, этнических различий, всё-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации», — уточнил президент.

Путин подчеркнул, что в основе этих морально-нравственных начал — «наши традиционные ценности».

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