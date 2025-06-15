Нарышкин: ЦРУ шантажировало разведчиков Дульцевых детьми

Центральное разведывательное управление США шантажировало российских разведчиков Анну и Артёма Дульцевых их детьми, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Родителям сильно досталось, ведь в первый месяц представитель местной власти, словенской власти, я предполагаю, даже могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артёма», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин указал на то, что, несмотря на сложность сложившейся ситуации, пара разведчиков держалась твёрдо и стойко.

Анна и Артём Дульцевы до этого рассказали, что, пока они находились в Словении в заключении, их детей угрожали отдать в приёмную семью в сельскую местность.