Путин высказался о доверии к врагам

Президент России Владимир Путин заметил, что доверие является элементом российской традиции. Вместе с тем, добавил он, врагам верить нельзя, пишет RT.

По данным портала, в ходе встречи российского лидера с лауреатами госпремий физик-ядерщик Юрий Диков заявил, что врагам верить нельзя.

«Нельзя, согласен с вами! Знаете, мы все наивные люди с вами. Это у нас в традиции: всем доверять и передоверяться», — уточнил Путин.

Ранее президент сообщил, что Россия чрезмерно доверяла Западу, что было воспринято как слабость. Глава государства добавил, что это доверие стало самой главной ошибкой России за последние годы.

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Путин подчеркнул, что дальнейшие отношения РФ и Запада должны строиться на «взаимном уважении».