Путин заявил, что врагам верить нельзя

Российский лидер Владимир Путин согласился с физиком-ядерщиком Юрием Диковым, который заявил, что врагам нельзя верить.

«Нельзя, согласен с вами! Знаете, мы все наивные люди с вами. Это у нас в традиции: всем доверять и передоверяться», — ответил глава государства.

Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Ранее Путин отметил вклад заместителя научного руководителя федерального ядерного центра имени академика Забабахина Юрия Дикова в укрепление ядерной безопасности страны.