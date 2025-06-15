Путин на предстоящей неделе примет участие в ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а накануне форума проведет встречу с представителями иностранных СМИ. О планах президента сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В планах президента и другие мероприятия, отметили в программе.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.