Путин и Трамп обсудили украинский конфликт

Одной из тем телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стало урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В телефонном диалоге Путин подтвердил, что Россия готова продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.

«Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», — сказал Ушаков.

Путин обсудил с Трампом атаку Израиля на Иран

Разговор лидеров РФ и США состоялся в субботу вечером и длился 50 минут. Помимо украинской проблематики обсуждалась эскалация конфликта Израиля и Ирана.