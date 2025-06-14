Стало известно о часовом разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков рассказал, что беседа прошла в субботу вечером (мск).

«Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», — сказал помощник президента.

По его словам¸ общение продолжалось «около часа, а если быть точным, 50 минут».

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Ушаков не стал раскрывать содержание разговора, отметив только, что он был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным».