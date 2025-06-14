Путин обсудил с Трампом атаку Израиля на Иран

Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке", - сообщил Ушаков.

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"Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе", - добавил представитель Кремля.