Стало известно об официальной позиции России по Ирану и Израилю

Майк Габриелян

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Стало известно об официальной позиции России по Ирану и Израилю
© РИА Новости

Разговор состоялся 14 июня по инициативе иранской стороны.

Лавров вновь подчеркнул, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права.

«Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — сказано в сообщении МИД.

Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов по территории Ирана.

В Пентагоне раскрыли, как Трамп хочет решить иранский вопрос

Стороны условились поддерживать контакты по данной теме в Совбезе ООН, Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС.

Накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главами Ирана и Израиля.