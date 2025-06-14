Стало известно об официальной позиции России по Ирану и Израилю

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся 14 июня по инициативе иранской стороны.

Лавров вновь подчеркнул, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права.

«Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — сказано в сообщении МИД.

Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов по территории Ирана.

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Стороны условились поддерживать контакты по данной теме в Совбезе ООН, Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС.

Накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главами Ирана и Израиля.