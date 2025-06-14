Рябков: Израиль при потакании Запада почувствовал безнаказанность

Продавленная Западом антииранская резолюция Совета управляющих МАГАТЭ стала очередным подтверждением поддержки для Израиля, именно при потакании западных стран он почувствовал собственную безнаказанность. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя удары Израиля по Ирану.

"Сразу на следующий день после принятия антииранской резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, где она была продавлена западной группой, - хотя значительная часть стран - членов Совета управляющих либо воздержалась, либо проголосовала против, - вот на следующий день после принятия этой резолюции случился удар. То есть Израиль в известной мере почувствовал безнаказанность. Он увидел очередное подтверждение безоговорочной поддержки со стороны ряда государств Запада - не только США, но и, безусловно, ведущих европейских участников переговоров по иранской ядерной программе", - подчеркнул замминистра.

Именно с таким таймингом, по мнению Рябкова, имеет смысл связывать случившееся, а не с днем рождения президента США Дональда Трампа 14 июня в духе "таких social talks (светских бесед - прим. ТАСС)". "Для меня другой тайминг очевиден", - резюмировал замглавы МИД РФ.

В Пентагоне раскрыли, как Трамп хочет решить иранский вопрос

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.