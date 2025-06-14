Мантуров раскрыл, какой бренд предпочитает при выборе одежды

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что при выборе одежды старается поддерживать российского производителя. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, журналисты попросили вице-премьера ответить на вопрос, какие бренды он носит.

«Я всегда стараюсь поддерживать российского производителя. У нас большой ассортимент и номенклатуры, и брендов, и производителей. Российскому потребителю точно есть из чего выбирать», — заметил Мантуров.

Вице-премьер уточнил, что в последние годы в России появилось более 2 тысяч производителей и брендов одежды, косметической и парфюмерной продукции.

Ранее Мантуров предложил запретить покупать иностранное оборудование в России. Он разъяснил, что запрет должен работать в том случае, если у оборудования есть российский аналог.