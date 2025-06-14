Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России

На саммите G7 ЕС и США не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть. Это ставит под сомнение новые санкции Брюсселя, считает член Совфеда Алексей Пушков.

Пушков написал в телеграм-канале, что руководители ЕС давно принимают иррациональные решения, но сейчас власти США пытаются вернуть их к реальности. В Вашингтоне выступают против снижения потолка с 60 до 45 долларов за баррель.

В Белом доме считают, что такая мера вызовет повышение мировых цен на нефть. Вдобавок появился фактор войны между Израилем и Ираном, грозящий перебоями поставок нефти через Ормузский пролив.

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«Даже в этих условиях руководители ЕС, одержимые враждебностью к России, готовы вновь "выстрелить себе в ногу". В США, видимо, не готовы: себе будет дороже», — отметил Пушков.

По его словам, важен и политический фактор: президент США Дональд Трамп руководствуется собственной политикой в отношении России. Брюссель пока не может перетянуть его на свою сторону.

Ранее СМИ сообщали, что страны G7 готовы пойти наперекор Трампу и снизить ценовой потолок на российскую нефть.