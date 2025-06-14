Зюганов высказался о присоединении Западной Украины

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов не согласился с бывшим премьер-министром Сергеем Степашиным о том, что присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зюганова, победа России в Великой Отечественной войне не состоялась бы, если бы границу не «отодвинули» на 200-250 километров. Это касается не только Западной Украины и Бессарабии, но и Прибалтики. Зюганов отметил, что, например, от эстонской границы до Ленинграда — 160 километров.

Ранее Геннадий Зюганов поддержал идею о переименовании Волгограда в Сталинград. По его словам, на принятии указа о переименовании города давно настаивают местные жители.