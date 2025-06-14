Зюганов высказался о присоединении Западной Украины

Присоединение Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики позволило, в конечном итоге, победить в Великой Отечественной войне, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом пишет ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин сообщил, что присоединение в 1939-1940 годы территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой, так как новая граница была не оборудована и страна, кроме этого, получила «фронду».

«Адольф Гитлер сколотил из Европы большую шайку, они пришли грабить и уничтожать наш народ. Мы сумели победить, но, не отодвинув границу на 200-250 км, мы бы с этой задачей не справились», — разъяснил Зюганов.

Политик предположил, что если бы СССР не отодвинул границу, то солдаты вермахта начинали бы кампанию на старых рубежах, смогли бы захватить Сталинград, отрезали бы юг страны, взяли бы Ленинград.

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На фоне этого, уточнил Зюганов, СССР остался бы без бакинской нефти, без горючего для танков, самолетов, машин. Он добавил, что «мы бы тогда войну не выиграли».