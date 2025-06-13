Небензя: Атака Израиля на Иран грозит ядерной катастрофой

Атака Израиля на Иран может привести к ядерной катастрофе. Такое мнение высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания СБ ООН, созванного из-за обострения на Ближнем Востоке.

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Российский дипломат назвал "опаснейшей и безответственной авантюрой" действия Израиля. По его словам, они "подталкивают регион к масштабной ядерной катастрофе", "ставят его на грань большой войны".

Дело в том, что целью ударов израильских ВВС стали ядерные объекты ИРИ. Россия встревожена последствиями атак на них. Как напомнил Небензя, Москва не раз предупреждала о неприемлемости силового решения вопросов вокруг иранской ядерной программы.

"Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры", - добавил постпред РФ.

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Небензя подчеркнул, что урегулирование вопросов по иранской ядерной программе возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Силовое же решение дипломат назвал нелегитимным и нежизнеспособным.