Путин провел телефонные разговоры с руководством Ирана и Израиля

На фоне израильской военной операции против Ирана президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования иранскому руководству и народу в связи с многочисленными жертвами среди гражданского населения, осудив действия Израиля как противоречащие Уставу ООН и международному праву.

«Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля президент России подчеркнул необходимость возобновления переговоров и мирного решения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

Нетаньяху позвонил Путину

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.