Нетаньяху позвонил Путину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин указал на необходимость мирного разрешения всех израильско-иранских противоречий и возвращения к переговорному процессу.

Как отмечается в сообщении, "была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами".

Ранее в канцелярии израильского премьера информировали, что Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг ударов по Ирану.

Нетаньяху обсудит удары по Ирану с Путиным

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжены. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. Также власти Ирана сообщили МАГАТЭ, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, удары Израиля по ядерным объектам в Натанзе и Фордо не привели к жертвам среди населения, ущерб нанесен незначительный. В результате военных атак погибли несколько высокопоставленных военачальников Ирана.