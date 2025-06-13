Стало известно, чем Россия может помочь Ирану

Отправка солдат в Иран не планируется, отметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Стратегическое партнерство не означает, уточнил он, что Россия должна отправить экспедиционный корпус в республику, пишет «Газета.ru».

В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соглашение закрепляет статус сторон как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с преступностью, энергетику, финансы, промышленность.

«Много ли вы видели иранских военных на украинских фронтах? Стратегическое партнерство вовсе не означает, что мы обязаны немедленно отправить в Иран экспедиционный корпус, тем более, что судьба конфликта в данный момент решается не на земле», — пояснил Журавлев.

Парламентарий отметил, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном и так сейчас на самом высоком уровне.

Каллас обратилась с призывом к Ирану и Израилю

Депутат уточнил, что Россия поставляет Ирану новейшие комплексы ПВО, которые стране нужнее, чем солдаты. Он добавил, что исламская республика обладает весьма внушительной армией, в которой почти миллион человек, и военными технологиями, многие из которых ей помогает развивать Россия.

Иран еще пожалеет о развязанной им войне, констатировал Журавлев.