В Госдуме ответили на идею Алаудинова призвать миллион россиян
В Комитете Госдумы по обороне прокомментировали предложение командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова мобилизовать миллион россиян в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.
Как передает портал News.ru, в нижней палате российского парламента сочли это нецелесообразным и подчеркнули, что решение будет принимать верховный главнокомандующий.
В тоже время в комитете согласились с тем, что Россия должна быть готова к разным вызовам, но напомнили, что мы являемся ядерной державой и никто не будет с нами играть в такие "игры", как с Ираном.
"А если кто и решится, то мы ответим так, если почувствуем угрозу России, отобьем такую охоту играть, что потом и играть будет некому", - приводит портал слова представителя Комитета.