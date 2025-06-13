В Госдуме ответили на идею Алаудинова призвать миллион россиян

В Комитете Госдумы по обороне прокомментировали предложение командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова мобилизовать миллион россиян в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

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Как передает портал News.ru, в нижней палате российского парламента сочли это нецелесообразным и подчеркнули, что решение будет принимать верховный главнокомандующий.

В тоже время в комитете согласились с тем, что Россия должна быть готова к разным вызовам, но напомнили, что мы являемся ядерной державой и никто не будет с нами играть в такие "игры", как с Ираном.