МИД обратился к находящимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке россиянам

В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке россиянам следует воздержаться от поездок в Израиль и Иран, вплоть до стабилизации ситуации. Об этом пишет МИД РФ на официальном сайте.

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильские ВВС нанесли ряд ударов по ядерным и военным объектам республики.

«Находящимся в зоне конфликта [россиянам необходимо] проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей (торговые центры, транспорт)», — отметили в ведомстве.

Кроме того, туристам нужно неукоснительно выполнять указания местных властей, при опасности направляться в укрытия/убежища.

По данным Ассоциации туроператоров, в Израиле и Иране могут находиться не более 500 российских туристов. Среди них 51 артист Большого симфонического оркестра.

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Ранее сообщалось, что Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них на две недели — до 02:59 по московскому времени 26 июня. Также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.