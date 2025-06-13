Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает МИД России.

В ходе беседы сторону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«При этом министры выразили крайнюю озабоченность в связи с предпринятой в нарушение международного права и положений Устава ООН силовой операцией Израиля против Ирана и высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе. В этом контексте была особо подчеркнута важность перевода конфронтации в переговорное русло», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Стороны также условились о продолжении контактов.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении «превентивного удара» по Ирану.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что среди целей Израиля были физики-ядерщики и объект в Натанзе.