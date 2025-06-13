Захарова назвала слова экс-посла Молдавии в РФ уродливым примером неонацизма

Русофобские заявления в Кишиневе звучат в порядке вещей, а слова бывшего посла Молдавии в России, политолога Анатолия Цэрану о том, что русскоязычные молдаване реже демонстрируют критическое мышление, представляют собой еще один уродливый пример неонацизма в центре Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на эфир одной из молдавских телепередач, в котором Цэрану, развивая ненавистническое утверждение о том, что русскоязычные молдаване реже демонстрируют критическое мышление, "с улыбочкой указал на то, что такое восприятие демонстрирует наличие в обществе "некачественной этнической части", что, по его словам, является "тревожным симптомом".

"Напомню: речь идет о сотруднике Института истории Академии наук Молдавии, политическом комментаторе, бывшем депутате парламента и экс-после Республики Молдова в России (1993-1994). Саморазоблачение нациста, публично заявляющего по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице", - написала она в Telegram-канале.

"Это еще один уродливый пример того, что в центре Европы набирают обороты неонацизм и сегрегация. Когда "качественные проевропейцы" пафосно рассуждают о "европейских ценностях" складывается такое ощущение, что они дословно цитируют изданную по распоряжению [рейхсфюрера СС Генриха] Гиммлера брошюру 1942 года Der Untermensch, в которой русские прямо назывались "недолюдьми". Чем закончилось, все помнят хорошо: Берлин и Нюрнберг. Молдавским политологам на заметку", - продолжила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в современной Молдавии власть "буквально захватили оголтелые русофобы и ненавистники молдавской идентичности".

"Такие высказывания там, увы, в порядке вещей. Несмотря на наличие в Уголовном кодексе Республики Молдова статьи 346 "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, или розни", реакции правоохранительных органов не последовало. Что-то подсказывает - ее не будет. Значит, одобряют и разделяют", - заметила она.

"Тревожный симптом" - это нацистские заявления Цэрану и безмолвствие ему внимающих, - сказала она. - "Некачественная этническая часть", прости Господи, по сравнению с кем? Кто, по мнению этого горемыки, является "качественной этнической частью"?".