"Реально и быстро": Медведев предупредил о ядерном конфликте
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал удары Израиля по Ирану. Он подчеркнул, что не зря раньше много раз предупреждал об опасности ядерного конфликта.
Он отметил, что его часто упрекают в том, что он якобы "нагнетает ядерную истерию".
Он добавил, что не зря раньше предупреждал о ядерном конфликте.
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"Это не просто так. Это реально. И быстро", - отметил зампредседателя Совбеза РФ. "Не надо такого никому!", - подчеркнул Медведев.