Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал удары Израиля по Ирану. Он подчеркнул, что не зря раньше много раз предупреждал об опасности ядерного конфликта.

Он отметил, что его часто упрекают в том, что он якобы "нагнетает ядерную истерию".

"Получите!", - подчеркнул Медведев, говоря о ситуации между Израилем и Ираном.

Он добавил, что не зря раньше предупреждал о ядерном конфликте.

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