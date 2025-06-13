МИД России распространил категорическое заявление по Израилю

МИД России распространил заявление в связи с ночным ударом Израиля по Ирану. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, по спящим мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры "категорически неприемлемы".

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Российское внешнеполитическое ведомство обращает внимание, что израильские атаки были произведены накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США, что обросило назад все многосторонние усилия, направленные на снижение напряженности.

МИД Росии обвиняет Иерусалим в сознательном выборе в пользу эскалации напряженности.

"Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство", - подчеркивается в заявлении.

Москва призывает МАГАТЭ и международное сообщество к реакции по поводу атаки Израиля. При этом МИД РФ надеется, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы будет все-таки осуществлено политико-дипломатическим путем, так как оно не имеет военно-силового решения.