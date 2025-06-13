Россия выражает крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

В ведомстве отметили, что Москва решительно осуждает силовую акцию ЦАХАЛ, предпринятую в нарушение устава ООН и норм международного права в ночь на 13 июня.

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты заметили, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США.

Таким образом, констатировали в МИД, «оказались подорваны и отброшены назад многосторонние усилия», направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома.

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Урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем, уточнили в пресс-службе.