Стало известно, какую роль может сыграть Россия в конфликте Израиля и Ирана

Россия заинтересована в снижении напряженности на Ближнем Востоке и может предложить Ирану и Израилю выступить в качестве миротворца в разгорающемся конфликте. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Это только очень поверхностному наблюдателю может показаться, что Ближний Восток где-то далеко, и то, что происходит там, нас мало затрагивает. Это совершенно не так. И Сирия, и Ливия, и все, что происходит в зоне палестинского конфликта — это все вызывает международную напряженность, от которой может пострадать и глобальная безопасность», — сказал депутат.

Он отметил, что Ближний Восток — это тот регион, к которому Россия имеет непосредственное отношение. Кроме того, РФ представлена в Совете безопасности ООН и поэтому имеет определенные политические и международные обязательства, связанные с урегулированием такого рода конфликтов.

«Я думаю, что если стороны будут в этом заинтересованы, то, конечно, Россия могла бы самым активным образом принимать участие в урегулировании ситуации и выполнять посреднические функции. С точки зрения российско-иранских отношений у нас есть определенные подписанные документы и ряд обязательств в сфере безопасности, что дает России возможность деятельного участия в развернувшихся событиях», — заключил Новиков.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.