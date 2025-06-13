Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В ночь на пятницу, 13 июня, ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

Песков заметил, что МИД РФ по поручению президента России Владимира Путина выпустит развернутое заявление.

Израиль начал мобилизацию

По его словам, глава России по линии Минобороны, МИД и СВР получает доклады о происходящих на Ближнем Востоке событиях.