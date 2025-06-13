Пушков заявил о подлом маневре Германии по поводу поставок Taurus Киеву

Отказ Германии от прямых поставок ракет Taurus и выделение средств на организацию их производства на Украине, возможно, является уходом от ответственности за подобное. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Учитывая сложности в налаживании такого производства (производства ракет на территории Украины. — прим. URA.RU), уж не намерена ли Германия помочь Киеву выдать немецкие Taurus за собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?» — задался вопросом Пушков.

Такое заявление он сделал в своем telegram-канале.

Также парламентарий отметил, что альтернативной причиной такого подхода может быть реакция Берлина на предупреждения по поставкам от России. Так, недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подобное ведет к прямому конфликту между РФ и ФРГ. Это мнение выразил и обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво, отметив, что в таком случае у Москвы будут все основания применить ответные меры, передает Общественная Служба Новостей. Немецкие власти могли воспринять этот сигнал всерьез и потому решили прекратить активное обсуждение поставок ракет.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус посетил Киев и в ходе пресс-конференции сообщил, что страна не планирует передавать в ряды ВСУ ракеты Taurus. Однако ФРГ планирует оказать финансовую поддержку в производстве и разработке украинских ракетных систем.