Сенатор Косачев: Ответ Ирана на удары Израиля неизбежен

Тяжелая ночь для мира - и в прямом, и в переносном смысле.

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Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар "в сердце иранской программы ядерного обогащения".

На самом деле, ударов гораздо больше:

- удар по ядерной безопасности: что будет с радиационным фоном в местах разрушения атакованных объектов, только предстоит узнать;

- удар по высшему военному командованию Ирана с целью подорвать его военные возможности в целом - иными словами, удар по иранскому суверенитету;

- удар по перспективам урегулирования разногласий по иранской ядерной программе переговорным путем (никакого шестого раунда в Омане 15 июня, разумеется, не будет);

- удар по МАГАТЭ, которая своей недавней антииранской резолюцией лишь подлила масла в огонь;

- удар по взрывоопасной (не)стабильности в регионе, где мусульманские радикалы лишь радикализируются в отношении Израиля донельзя;

- не в последнюю очередь удар по Трампу, которому в преддверии завтрашних беспорядков в США придется теперь объясняться и по этому срыву очередной "сделки"…

И самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали.

Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны.

Надежда избежать полномасштабной войны, пусть и призрачная - только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества. В позиции мирового большинства больших сомнений нет. Большие сомнения - в позиции мирового меньшинства, того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным.

Источник: Telegram-канал сенатора Константина Косачева.