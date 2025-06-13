В Совфеде отреагировали на удары Израиля по Ирану

Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя удары израильской стороны по Ирану.

По его словам, прошедшая ночь является тяжелой для мира в прямом и переносном смысле.

"Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны. Надежда избежать полномасштабной войны, пусть и призрачная - только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества", - отметил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что в позиции мирового большинства больших сомнений нет. "Большие сомнения - в позиции мирового меньшинства, того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным", - добавил он.

"Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар "в сердце иранской программы ядерного обогащения". На самом деле, ударов гораздо больше <…> И самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали", - подчеркнул Косачев.

Ранее власти Израиля объявили о нанесении ударов по Ирану, в том числе по ядерным объектам в разных районах страны.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью этой операции срыв иранской ядерной программы и предупредил, что удары будут продолжены.