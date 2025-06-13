Попова раскрыла сомнения о достоверности данных ВОЗ

Информация, которую распространяет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), переживает на текущий момент кризис достоверности сведений, из-за чего люди не могут определить свои риски. Таким мнением поделилась с журналистами глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"[Существует] кризис достоверности данных, которые публикуют разные страны, которые публикует Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ дает оценки, что в мире ежегодно порядка 4 млн случаев холеры и порядка 143 случаев смертей от нее, это официальные данные ВОЗ. И в статистике ВОЗ же приводят цифры по заболеваемости, например, говорят, что заболело всего 800 тыс. и 5 тыс. смертей, при этом не предпринимая должных усилий для должной регистрации, для системы выявления. Таким образом, люди на планете не могут сориентироваться и увидеть свои риски", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Попова уточнила, что если страна не может выявить и опубликовать достоверные данные по опреленной инфекции, то весь мир будет думать, что это благополучная территория. "Однако дальнейшее развитие ситуации зачастую показывает, что это совершенно не так", - подытожила Попова.