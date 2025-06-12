Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, заявившего, что Россия, якобы, "не готова к переговорам, а стремится к войне".

"Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Германия в лице бывшего канцлера Ангелы Меркель "обманула мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя желание выполнять мирный план Минских соглашений". В реальности Берлин стремился "накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития". Затем Британия с премьером Борисом Джонсоном отговорила Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года. А в Вашингтоне под руководством президента Джо Байдена настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией.