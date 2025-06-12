Келлог: США увидели формат будущего мира на Украине

Соединённые Штаты сопоставили проекты меморандумов России и Украины и увидели формат будущего мира. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на форуме по вопросам евроатлантической безопасности в Брюсселе.

«Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Келлога, мирное соглашение возможно.

Ранее Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что российская делегация в Стамбуле выдвинула неприемлемые ультиматумы.

Нардеп Александр Дубинский отмечал, что отказ Владимира Зеленского от меморандума России грозит киевскому режиму обвалом на фронте.