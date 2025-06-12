Захарова заметила триколор в обращении Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Украины Владимира Зеленского, заметив триколор на фоне.

Захарова опубликовала кадр из видеообращения Зеленского, где на фоне висит картина с цветами российского флага — белого, синего и красного.

«На фоне триколора уже начал выступать?» — задалась вопросом Захарова.

© Telegram-канал Марии Захаровой

Ранее Захарова заявила, что Зеленский пренебрежительно относится к украинцам. Она вспомнила цитату Зеленского от ноября 2021 года, в которой он, по ее словам, заявил: «Не все представители людей — люди. Есть особи». Захарова добавила, что эти слова были сказаны в адрес тогдашних жителей восточной Украины.