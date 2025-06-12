Новый глава МИД ФРГ отказался от диалога с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в настоящее время не видит оснований для проведения прямых контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несмотря на инициативу ряда ведущих политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о диалоге с Россией.

"На данный момент я не вижу повода или возможности для дальнейших переговоров", - утверждал Вадефуль на встрече министров иностранных дел в формате "Веймар плюс" в Риме, отвечая на вопрос о том, когда он впервые проведет телефонный разговор с Лавровым.

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ добавил, что, если бы такие переговоры состоялись, Германия "всегда бы делала это совместно с европейскими партнерами". В такого рода форматах ФРГ, по его словам, "конечно, всегда готова к переговорам".

Ранее ряд представителей СДПГ выступил за немедленное изменение внешней политики и политики безопасности республики, за переговоры с РФ и против размещения американских ракет на германской территории. Так называемый манифест подписали несколько десятков социал-демократов, в том числе бывший лидер их фракции в Бундестаге Рольф Мютцених, эксперт по внешней политике Ральф Штегнер и экс-лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс.

По их оценке, в ФРГ и большинстве европейских стран "возобладали силы, которые ищут будущее прежде всего в стратегии военного противостояния и сотнях миллиардов евро на перевооружение". Как считают подписавшие документ лица, военная риторика и масштабные программы перевооружения "ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией". Социал-демократы призвали к ряду конкретных мер, включая сближение с РФ, и раскритиковали запланированное масштабное увеличение расходов на оборону.

Инициативу политиков из СДПГ поддержали фракция "Альтернативы для Германии" в Бундестаге и лидер "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.