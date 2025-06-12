Песков отреагировал на поздравление с Днем России от Рубио

Поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России — «очень позитивная новость», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Утром в четверг, 12 июня, Госдеп США сообщил, что Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать высказывания дипломата.

«Это очень позитивная новость. Она еще раз показывает, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [Джо] Байдена», — отметил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между Россией и США, американская сторона все же выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога.

Напомним, что предшественник Рубио Энтони Блинкен в последний раз поздравлял россиян с Днем России в 2022 году, через несколько месяцев после начала полномасштабных боев на Украине.

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днём России

Тогда он, в частности, пожелал гражданам России «более мирного, открытого будущего» и возможности «высказывать свое мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране».