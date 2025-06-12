Песков назвал поздравление Рубио с Днем России позитивной новостью

Поздравление госсекретаря США Марко Рубио гражданам РФ с Днем России - очень позитивная новость, это показывает стремление Вашингтона к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень позитивная новость. Она еще раз показывает, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [Джо] Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация [США] выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога. Это совпадает с нашим подходом", - сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.