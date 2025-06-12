«Шакалы из НАТО» не смогут победить Россию, как это не смогли сделать Наполеон и Гитлер. Об этом заявил научный руководитель Снежинского ядерного центра Юрий Диков во время своей речи после награждения в Кремле, пишет РИА Новости.

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Диков, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что ему досталась страна в очень трудное время. По словам научного руководителя, российский лидер «буквально оттащил» страну от края пропасти и поставил на путь развития.

«Сейчас враги снова собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Но как не получилось у Наполеона, как не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО [победить Россию]», — сказал Диков.

12 июня, в День России, Путин вручил Дикову в Кремле золотую звезду Героя Труда.

До этого председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что избрание Владимира Путина президентом РФ упрочило политическую целостность страны.

Матвиенко отметила, что в конце XX века значительная часть российской элиты находилась под влиянием западных ценностей. Однако благодаря Путину РФ смогла пойти верным путем, сказала сенатор. Она добавила, что «под вопросом оказалось само существование нашей страны как единого государства», однако Путин смог спасти Россию и ее народ от «национальной катастрофы».