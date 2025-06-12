В МИД РФ раскрыли ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Москва примет как защитные, так и контрмеры, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше», — сказал дипломат в интервью «Известиям».

Он добавил, что потери европейских государств от антироссийских ограничений только растут.

«Они теряют, переплачивают за всё, недополучают прибыль. Это серьёзно сказывается на экономике Евросоюза. И те цифры, которые публикует Eurostat, свидетельствуют о том, что рецессия продолжается. В некоторых странах замедление, в некоторых экономика уходит в минус», — отметил Грушко.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в среду, что 18-й пакет санкций ЕС в отношении РФ может быть принят на следующей неделе.