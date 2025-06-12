В МИД прокомментировали военное сотрудничество Казахстана со страной НАТО

Москва не сомневается, что Казахстан нацелен на дальнейшее выполнение обязательств в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но участие в ней предполагает бдительность в контактах с НАТО.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с подписанием Казахстаном плана военного сотрудничества с Великобританией.

"Хочу подчеркнуть одно: у нас не вызывает сомнений нацеленность Казахстана на дальнейшее выполнение союзнических обязательств в рамках ОДКБ, а также конструктивное участие в деятельности организации в интересах обеспечения региональной безопасности, что предполагает необходимую бдительность в контактах со странами НАТО. Это, в частности, подтвердило состоявшееся 28 мая в Бишкеке заседание Совета министров обороны ОДКБ, по итогам которого подписан ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление военного сотрудничества по линии объединения", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что не в правилах Москвы давать комментарии по вопросам развития двусторонних отношений зарубежных государств.

Ранее между министерствами обороны Казахстана и Великобритании был подписан план военного сотрудничества подписан на 2025-2026 годы.