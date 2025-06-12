Песков: Россия примет участие в предстоящем саммите БРИКС

Россия обязательно будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия - это член - основатель БРИКС. И, разумеется, участвует во всех процессах, во всех форматах", - сказал представитель Кремля, не уточнив, планируется ли очное участие президента РФ в предстоящем саммите.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани, который прошел 22-24 октября.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.