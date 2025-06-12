В МИД России заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС

Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко, комментируя 18-й пакет санкций ЕС против РФ, передают «Известия».

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«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше», — отметил представитель внешнеполитического ведомства РФ. Он подчеркнул, что Москва примет и ответные меры, как защитные, и контрмеры.

В конце 2024 года дипломат сообщил, что потери европейских стран от антироссийских санкций достигли более 1,5 триллиона евро и эти убытки только растут, что значительно влияет на экономику ЕС.

«И те цифры, которые публикует Eurostat, свидетельствуют о том, что рецессия продолжается. В некоторых странах замедление, в некоторых экономика уходит в минус. В некоторых рост сравним со статистической погрешностью», — уточнил Грушко.

Ранее гглава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила, какие санкции против России войдут в 18-й пакет Евросоюза. В частности, они затронут оба «Северных потока» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен.