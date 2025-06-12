Посол РФ в США рассказал, на что "обречены" Россиия и Америка

Российский посол в Соединённых Штатах Александр Дарчиев заявил, что Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование.

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Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что он и диппредставительство сделают всё, чтобы вернуть отношения стран «к нормальности и здравому смыслу».

Дарчиев сообщил, что американский лидер Дональд Трамп нашёл время в своём графике, чтобы познакомиться с ним лично. Посол России в США вручил верительные грамоты Трампу.