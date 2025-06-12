Депутат Чепа: визит Вучича на Украину оставил для России горькое послевкусие

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Президент Сербии Александар Вучич поездкой на Украину пытался показать "хорошее лицо" перед Западом, но оставил горькое послевкусие для России.

В Госдуме рассказали о послевкусии от поездки Вучича на Украину
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Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа, комментируя участие сербского лидера в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе.

"Конечно, оставила. Несомненно", - ответил депутат на вопрос о том, оставила ли поездка Вучича горькое послевкусие для РФ.

По мнению Чепы, это было попыткой проявления "многовекторности, причем, когда вектора диаметрально противоположны".

"Считаю, что этот визит, наверное, - попытка показать "хорошее лицо" перед Западом", - заключил Чепа.

Отвечая на вопрос о последствиях этого визита для российско-сербских отношений, парламентарий отметил, что "из всего делаются определенные выводы".

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11 июня Вучич принял участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходил в Одессе, но отказался подписывать антироссийскую декларацию по итогам мероприятия. Комментируя свою поездку на Украину, сербский лидер отверг обвинения в предательстве России. Он подчеркнул, что, в отличие от других стран, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против РФ.