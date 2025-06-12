В Госдуме рассказали о послевкусии от поездки Вучича на Украину

Президент Сербии Александар Вучич поездкой на Украину пытался показать "хорошее лицо" перед Западом, но оставил горькое послевкусие для России.

Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа, комментируя участие сербского лидера в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе.

"Конечно, оставила. Несомненно", - ответил депутат на вопрос о том, оставила ли поездка Вучича горькое послевкусие для РФ.

По мнению Чепы, это было попыткой проявления "многовекторности, причем, когда вектора диаметрально противоположны".

"Считаю, что этот визит, наверное, - попытка показать "хорошее лицо" перед Западом", - заключил Чепа.

Отвечая на вопрос о последствиях этого визита для российско-сербских отношений, парламентарий отметил, что "из всего делаются определенные выводы".

Вучич обсудил с Зеленским геополитическую ситуацию и экономику

11 июня Вучич принял участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходил в Одессе, но отказался подписывать антироссийскую декларацию по итогам мероприятия. Комментируя свою поездку на Украину, сербский лидер отверг обвинения в предательстве России. Он подчеркнул, что, в отличие от других стран, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против РФ.