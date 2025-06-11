Путин: Ядерная триада остается гарантом суверенитета России

Президент России Владимир Путин в среду, 11 июня, заявил, что ядерная триада была и остается гарантией суверенитета страны, и распорядился уделять ей особое внимание.

Он подчеркнул, что триада играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире.

— Особое внимание надо уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире, — заявил Путин в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

Также глава государства сообщил, что темпы по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач специальной военной операции на Украине реализуются в кратчайшие сроки, исходя из текущих нужд, передает РИА Новости.

В рамках совещания, которое началось 11 июня, Владимир Путин предложил проанализировать ключевые параметры государственной программы вооружений. В частности, Путин поручил уделить внимание экспортному потенциалу российского оружия, особенно тех образцов, которые прошли испытания в боевых условиях.